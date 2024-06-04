إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة الشرقية

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية البحث عبر الإنترنت عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، مع تصدر محركات البحث استفسارات حول موعد إعلان النتائج وطريقة الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024



أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

تجرى حاليًا عمليات رصد ومراجعة الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في الشرقية



سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الشرقية فور ظهورها عبر الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تفاصيل الامتحانات والإحصائيات



يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 142،713 طالبًا وطالبة، موزعين على 795 لجنة امتحانية.

وتشمل هذه اللجان:

- 775 لجنة للشهادة الإعدادية العامة.

- 10 لجان للشهادة الإعدادية المهنية.

- 8 لجان لمدارس الأمل.

- لجنة واحدة لمدارس النور.

- لجنة بمستشفى 57357.

ضوابط تصحيح الامتحانات



أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بعض الضوابط الصارمة التي يجب اتباعها خلال عملية تصحيح الامتحانات، من بينها:

1. إجراء التصحيح بعناية وصدق.

2. مراجعة الأوراق الحاصلة على الدرجة النهائية وتلك التي لم تحصل على أي درجة.

3. عدم إعفاء أي مصحح إلا في الحالات الضرورية مع توافر العدد الكافي من المصححين.

4. متابعة أداء المصححين وتحديد سير التصحيح بدقة.

5. الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد ومناقشة الإجابات الأخرى.

6. توضيح الدرجة على يسار الإجابة وتوقيع المصحح والمراجع عليها.

7. توزيع الدرجات بدقة والتأكد من صحتها.

8. في حالة وجود اختلاف في تقدير الدرجات، يجب الرجوع للمشرف العام.

9. تقدير الإجابات المشطوبة إذا كانت قابلة للقراءة.

10. تسجيل الدرجات بدقة على الغلاف الخارجي للورقة.

نشر النتائج



ستقوم مديرية التربية والتعليم بنشر نتائج الشهادة الإعدادية على صفحة العلاقات العامة الخاصة بها، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، وذلك لضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج.

من المتوقع أن يتم اعتماد النتائج خلال الأيام المقبلة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة تفاصيل الدرجات التي حصل عليها كل طالب.