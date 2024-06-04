موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة الشرقية

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

مع اقتراب موعد إعلان النتائج، يسود حالة من الترقب والانتظار، حيث توفر مديرية التربية والتعليم للطلاب إمكانية الحصول على النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية



أفادت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 يتم حاليًا تجميعها وأوشكت على الانتهاء.

وأشارت المصادر إلى أن النتائج ستكون جاهزة خلال الساعات المقبلة، وسيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024



سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية عبر الرابط المخصص على الموقع الرسمي للمحافظة.

أعمال تصحيح الامتحانات



أوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية فور انتهاء أعمال تجميع الدرجات وإعداد النتيجة.

تم التأكيد على ضرورة الدقة والجودة أثناء عمليات التصحيح ومراجعة كراسات الإجابة لضمان حصول كل طالب على حقه قبل اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني كالتالي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

- المجموع الكلي: 140 درجة

توزيع درجات نهاية العام كالتالي:

- اللغة العربية: 80 درجة

- اللغة الإنجليزية: 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

- الرياضيات: 60 درجة

- العلوم: 40 درجة

- المجموع الكلي: 280 درجة

المواد التي لا تضاف للمجموع:

- التربية الدينية: 40 درجة

- التربية الفنية: 20 درجة

- الحاسب الآلي: 20 درجة

إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية



بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة الشرقية 144،403 طالبًا وطالبة، موزعين على 790 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والهيئة التعليمية داخل اللجان.