عاجل| احتياطي مصر من النقد الأجنبي يصعد إلى اعلي مستوياته على الإطلاق

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت الاحتياطات النقدي من العملات الأجنبية والذهب في الارتفاع لدي البنك المركزي بنهاية شهر مايو، مسجلا ارتفاع قدره نحو 5.1 مليا دولار على أساس شهري.

 

وقال البنك المركزي في بيان عبر موقعه الالكتروني، إن صافي الاحتياطيات الدولية  وصل إلى  46،125.5 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، وهي اعلي مستوي له على الاطلاق بعدما تجاوز مستويات 45.11 مليار دولار التى كان حققها في سبتمبر 2019.

 

وكان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي ارتفع إلى 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.

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