بعد انتهاء فترة عمله لدي الأمم المتحدة.. من هو السفير الإسرائيلي جلعاد إردان؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، سيُنهي فترة عمله في نيويورك بعد أربع سنوات.

عرض نتنياهو على إردان خيار البقاء في الولايات المتحدة ليصبح سفير إسرائيل في واشنطن، وهو المنصب الذي شغله لمدة عام بالتزامن مع دوره في الأمم المتحدة.

رفض البقاء وأسباب القرار

رفض إردان العرض، مستشهدًا باعتبارات عائلية، حيث سيخدم اثنان من أبنائه الأربعة في الجيش الإسرائيلي العام المقبل، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

قال نتنياهو في بيان: "السفير إردان مثّل إسرائيل باحترام وتصميم وقوة، وأشكره على ذلك".

خلافات مالية وروايات أخرى

كشفت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن إردان أنهى مهامه بعدما رفض المحاسب العام في وزارة المالية طلبه بالحصول على شقة احتياطية، تكلف الدولة نحو مليون شيكل سنويًا.

مواقف إردان في الأمم المتحدة

صعد إردان، عضو حزب الليكود، إلى مكانة بارزة في الأمم المتحدة بسبب "أعماله المثيرة".

في ديسمبر الماضي، رفع إردان لافتة تحمل رقم هاتف وصورة لمكتب رئيس حركة المقاومة الإسلامية، يحيى السنوار، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ردود الفعل والإساءات

تسببت الواقعة في استخدام الكثيرين رقم الهاتف للوصول إلى السنوار، مما أدى إلى تلقي إردان تهديدات ومضايقات، معظمها من رقم هاتف إندونيسي.

نشرت حركة "حماس" رقم هاتف السفير الإسرائيلي كرد فعل، مما أدى إلى تلقي إردان تهديدات ضد حياته وعائلته.

مسيرة جلعاد إردان

شغل إردان منصب السفير المزدوج لإسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة منذ أغسطس 2020 ويناير 2021 على التوالي.

كان عضوًا في الكنيست منذ 2003 حتى 2020، وتولى عدة مناصب وزارية، منها وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير الأمن العام.

عمل على مكافحة التحريض عبر الإنترنت وإنشاء مكتب حماية الأطفال على الإنترنت، كما شغل منصب وزير الاتصالات ووزير حماية البيئة، حيث ركز على قضية تغير المناخ والنمو الأخضر في إسرائيل.