وزارة الكهرباء: ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب الموجة الحارة وزيادة الانقطاعات

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الوزارة تقوم بتوليد التيار الكهربائي طبقًا لكميات الوقود التي تُورَّد إلى محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليًا أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأضاف المصدر:" أن معدل الاستهلاك يُتوقع أن يصل إلى 33،800 ميجاوات، بزيادة قدرها 200 ميجاوات عن يوم أمس، مما يتطلب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت لتوليد هذه الطاقة".

وأشار إلى أن تقليل معدلات الاستهلاك عبر اتباع خطوات ترشيد الاستهلاك سيؤدي إلى تقليل معدلات الانقطاعات اليومية. 

لفت المصدر إلى أن أجهزة التكييف والتبريد تُعد من أكثر الأجهزة التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع الفاتورة الشهرية على المواطنين، كما أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة في حجم الانقطاعات اليومية.

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