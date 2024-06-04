استقرار أسعار الذهب في مصر مع توقعات باستمرار الثبات خلال عيد الأضحى

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، حالة استقرار بعدما انخفض خلال الأيام الماضية. 

استقر سعر الذهب عيار 21 عند آخر تحديثاته داخل الصاغة، واستمر سعر الذهب عالميًا في الثبات لليوم الثاني على التوالي. 

حالة السوق المحلي والعالمي

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق المعدن الأصفر يشهد حالة استقرار منذ بداية الشهر الجاري. 

وأضاف أن معدلات البيع والشراء تشهد تراجعًا محليًا، بينما على الصعيد العالمي، هناك تذبذب طفيف بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب مما يجعل تأثيره على السوق المحلية غير ملحوظ.

توقعات أسعار الذهب في عيد الأضحى

أوضح نجيب أن التوقعات حول أسعار الذهب خلال عيد الأضحى تشير إلى استقرار السوق أو حدوث انخفاض طفيف، نظرًا لأن عيد الأضحى يركز على شراء الأضاحي وليس الذهب، مما يقلل من احتمالية زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر. 

ونصح نجيب المواطنين بالانتظار في بيع الذهب حيث يُتوقع عودة الأسعار للارتفاع خلال الشهر المقبل.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24: شهد استقرارًا ليسجل 3548.6 جنيه للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3100 جنيه للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: استقر عند 2661.4 جنيه للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: استقر عند 24480 جنيهًا.
- السعر العالمي للذهب: استقر سعر الذهب للعقود الفورية عند 3333 دولارًا للأوقية وفقًا للبورصة العالمية.

في ظل هذه الظروف، يُنصح الأفراد الراغبين في شراء الذهب بالاستفادة من الأسعار المنخفضة الحالية، مع توقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.

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