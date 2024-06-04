إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024: التفاصيل الكاملة

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الشغل الشاغل لطلاب الأزهر، حيث انتهت امتحاناتهم يوم الأربعاء 22 مايو الماضي.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل شيخ الأزهر.

تفاصيل درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تُحتسب درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية من 490 درجة، مقسمة بالتساوي بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث يكون لكل ترم 245 درجة.

وإليك توزيع الدرجات حسب المواد:

- مادة أصول الدين: 100 درجة

- مادة اللغة العربية: 100 درجة

- مادة الرياضيات: 60 درجة

- مادة الفقه: 50 درجة

- مادة القرآن الكريم: 40 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

- مادة العلوم: 40 درجة

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني. للاستعلام عن النتيجة، يمكن للطلاب الضغط على [هذا الرابط](https://www.azhar.eg).

خطوات الاستعلام عن النتيجة

1. الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.

2. اختيار خدمة نتائج الامتحانات.

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4. الضغط على زر البحث لعرض النتيجة.

من المتوقع أن يشهد الموقع إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج فور اعتمادها ونشرها. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتائجهم.