كيفية حجز تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من المواطنين عن طرق حجز تذاكر القطارات لتفادي التكدس والازدحام أمام شبابيك التذاكر.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدة طرق متنوعة لحجز تذاكر القطارات، لتسهيل الإجراءات على الركاب، وفيما يلي الطرق المتاحة:

طرق حجز تذاكر القطارات

1. شبابيك التذاكر بمحطات القطارات: يمكن الحصول على التذاكر مباشرة من الشبابيك الموجودة في محطات القطارات.

2. الحجز الإلكتروني (أون لاين):

- عبر موقع الحجز الإلكتروني: [https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home](https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home)

- عبر تطبيق سكك حديد مصر للهواتف الذكية:

- للأندرويد: [تحميل التطبيق](https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf)

- للآيفون: [تحميل التطبيق](https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902)

3. المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية: في بعض الأماكن بالجمهورية.

4. منظومة الدفع الفوري: يمكن حجز تذاكر السفر من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فوري – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع.

هذه الخدمة متاحة لكافة قطارات "تحيا مصر" على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية- المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بين القاهرة والإسكندرية بأرقام 905، 917، 906، 916.

حجز التذاكر والدفع الإلكتروني

- يمكن حجز التذاكر قبل موعد السفر بـ14 يومًا.

- تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر في بعض شبابيك حجز وصرف التذاكر، بإجمالي 100 ماكينة موزعة على محطات مختلفة في أنحاء الجمهورية.

نصائح للركاب

تناشد هيئة السكك الحديد الركاب بضرورة التأكد من وجود التذكرة معهم قبل استقلال القطار، حتى لو كانت المحطة لا تحتوي على شباك تذاكر.

يجب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الوصول إلى المحطة النهائية لتجنب دفع غرامة مالية.