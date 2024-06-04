قمة "مصر للأفضل" تمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جائزة الإنجاز المؤسسي

الاقتصاد
بوابة الفجر

كرمت الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل  حسام هيبة،  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأحد القادة المصريين الذين حققوا نجاحات استثنائية، بعد أن  استطاعت الهيئة تحقيق تقدم ملحوظ في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار. 


وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بتسليم  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، جائزة الإنجاز المؤسسي، خلال فعاليات القمة التي انطلقت تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات».

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