محافظ الدقهلية من الغرفة الوطنية يتابع تداعيات انهيار عقار ميت غمر

"تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأربعاء في تمام الساعه 4،45 دقيقه من داخل مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) تداعيات حادث انهيار أحد المنازل القديمه بمدينة ميت غمر والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 ادوار ووقع الإنهيار علي أثر ارتطام أحد الاوناش الخاصه بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به من المنزل.

وتنفيذا لتوجيهات " محافظ الدقهلية" انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث الاسعاف والحماية المدنية والنجدة، وقامت الفرق المختلفة من مديريات الخدمات وقطاعات المرافق بفصل كافة خدمات الكهرباء والغاز والمياه عن المنزل وإخلاء المنازل المجاوره وفرض كرون امني حول المنطقه، وتم تسخير كافة الإمكانيات والمعدات بالوحدات المحلية وكافة القطاعات للبحث عن ناجيين تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات.

وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأن حادث انهيار المنزل نتج عنه حتي الآن عدد ( 1 ) حالة وفاه طفل بعمر 14 عام وعدد ( 2 ) حالات إصابة وهما سيداتان تم نقلهم جميع إلى مستشفي ميت غمر بواسطة سيارت الاسعاف، مشيرًا إلي أن أعمال البحث من خلال فرق الإنقاذ ما زالت جارية للبحث عن حالات وفاة أخري أو مصابين.

وكلف " محافظ الدقهلية" وكيل وزارة الصحه ومدير عام هيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة إلى المستشفيات لإنهاء اجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما كلف الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلي صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

هذا وتتواصل جهود كافة الاجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر ادارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمر

لتيسير حركة السيارات وافساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والانقاذ بموقع الحادث.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع السادة المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة

جانب من الانهيار

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