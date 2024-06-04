"الفجر" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر.. اعرف نتيجتك

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. تحرص “الفجر” على متابعة كل ما يخص العملية التعليمية بمختلف مراحلها، ومن أبرز وأهم المتابعات الحالية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الثاني، حيث ظهرت النتيجة بمديريات الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر التي تنشرها الفجر تفصيلا بعدد من المدارس والمديريات التعليمية.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

 

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة باقي النتائج عبر الاطلاع مباشرة على موقع الفجر.

وفي ذات السياق اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بنسب نجاح تخطت السبعين بالمائة، في حضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة، حيث جاءت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية، هذا العام، بنسبة ٧٧.٤ %، كما تخطت نسب نجاح الشعبة المهنية ٨٠ %. قس حين بلغت نسبة نجاح ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع  ٧٨%، والمكفوفين وضعاف البصر بنسبة ١٠٠%.

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة البحر الأحمر من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو عبر بوابة وزارة التربية والتعليم. يكفي للطلاب إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص للحصول على تفاصيل النتائج. يساعد هذا الرابط في تقديم معلومات دقيقة وفورية، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات والمجموع الكلي. نهنئ جميع الطلاب على مجهوداتهم ونتمنى لهم دوام النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية المقبلة.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 إحصائيات عدد الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا أستعلم الآن بالأسم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية link رابط رسمي
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