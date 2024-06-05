برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

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بوابة الفجر

على خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وافق برلمان سلوفينيا بغالبية الأصوات اليوم الثلاثاء على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وعقد البرلمان جلسة خاصة للنظر في طلب الحكومة السلوفينية في شأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وأعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون الخميس الماضي عزم حكومة بلادها الاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذا القرار على البرلمان السلوفيني للمصادقة عليه.

وقالت فايون إن الاعتراف بدولة فلسطين يرسل «إشارة قوية» إلى بقية الدول لتحذو حذوها.

وتزامن هذا الإعلان مع قيام الحكومة السلوفينية برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى الحكومة للإعلان عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وشهد شهر مايو الماضي إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة أوروبية لافتة في حين أبدت دول أخرى مثل سلوفينيا عزمها اتخاذ خطوة مماثلة.

إسبانيا أيرلندا النرويج برلمان سلوفينيا دولة فلسطينية مستقلة
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