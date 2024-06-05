عاجل.. إيران تتوعّد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الذرية

لوّحت إيران، أمس، بالرد، في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة، قرارًا جديدًا بإدانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية، رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.

ونقلت «وكالة فارس للأنباء» عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقًا لما أبلغتهم به».

وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق «إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها».

وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين، الاثنين، يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة، ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامجها النووي.

ويعد تحرك «الترويكا» المناورة الديبلوماسية الأحدث لقوى غربية تخشى من أن تكون إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، ما تنفيه على الدوام طهران.

وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس الماضي، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.

ويقول ديبلوماسيون، إن الولايات المتحدة تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران، لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين إنه ا تتحضر لانتخابات نوفمبر الرئاسية.

إلا أنّ مصادر ديبلوماسية تعتبر أن السياسة الحالية غير قابلة للاستمرار نظرًا إلى التصعيد الحاصل، مضيفة أن «الموقف الأميركي قد يتبدل» بحلول موعد التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من الأسبوع.

ولدى افتتاح الاجتماع الاثنين، عبّر مدير الوكالة رافاييل غروسي مجددًا عن مخاوفه، قائلًا إنه «من غير المقبول الحديث عن الأسلحة النووية، كما يفعل البعض في إيران».