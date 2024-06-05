أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 77.38 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 77.38 دولارًا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 18 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.07 دولارًا للبرميل.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته "رويترز".

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرًا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية ظهر اليوم الأربعاء.