الإمارات وماليزيا تبحثان تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية

بحثت دولة الإمارات وماليزيا سبل تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في قطاعات الاقتصاد، والسياحة، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ذلك جاء خلال استضافة وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الثلاثاء، لأعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.

وشهدت اللجنة المشتركة مداولات حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإماراتي والماليزي في هذه الجهود الرامية إلى توسيع التعاون، واستكشاف آفاق جديدة بين الجانبين.

وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات البلدين في تحقيق رؤيتهما المشتركة للتعاون والازدهار المتبادل.