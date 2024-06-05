رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز الشراكة إفريقيا في مجال المعادن الحيوية

قال رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول"، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنشئ شراكة للمعادن الحيوية مع الدول الأفريقية الرئيسية لتطوير الموارد في القارة بطريقة مفيدة للطرفين.

وأضاف، في كلمة خلال اليوم الثاني للقمة الكورية الأفريقية: "لقد أصبح دور إفريقيا في دائرة الضوء المتزايدة وسط تزايد الغموض في سلسلة التوريد العالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية الأخيرة، ونأمل في توسيع نطاق التعاون في مجال الموارد بما يعود بالمنفعة المشتركة، من خلال إقامة شراكة المعادن الحيوية مع الدول الأفريقية الرئيسية".

وحدد "يول"، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، خططًا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA)، وإطار تعزيز التجارة والاستثمار (TIPF) مع المزيد من الدول الأفريقية لتسهيل أنشطة التجارة والاستثمار السلسة.

واعتمدت كوريا الجنوبية ووفود من 48 دولة أفريقية أمس الثلاثاء، في اليوم الأول للقمة، إعلانًا مشتركًا لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في مشاريع المعادن المهمة والتنمية.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى توسيع المساعدات التنموية الرسمية لها إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتوفير تمويل للصادرات بنحو 14 مليار دولار، لمساعدة الشركات الكورية على توسيع التجارة والاستثمار في إفريقيا.