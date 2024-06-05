عاجل:- اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 80%

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة نجاح الطلاب في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2023/2024 وصلت إلى 80%.

من جانبه، هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

كما أكد على أهمية زرع قيم السعي والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات وتطوير بلادها.