يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية لعام 2024، وذلك بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بعد اعتمادها والانتهاء من رصد وتصحيح الدرجات.

تفاصيل درجات الشهادة الإعدادية



- الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

- الفصل الدراسي الثاني: 140 درجة.

- المجموع الكلي: 280 درجة.

توزيع درجات المواد للفصل الثاني



- اللغة العربية: 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

كيفية الحصول على النتيجة



يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2024 برقم الجلوس عبر الدخول على الرابط المخصص لذلك فور ظهورها.