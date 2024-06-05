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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في بداية تعاملات اليوم، بعد ارتفاعه أمس.

 وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

أسعار الدولار اليوم

- بنك قناة السويس:
 - شراء: 47.40 جنيه
 - بيع: 47.50 جنيه

- بنك المصرف المتحد: 
 - شراء: 47.37 جنيه
 - بيع: 47.47 جنيه

- البنك الأهلي المصري: 
 - شراء: 47.37 جنيه
 - بيع: 47.47 جنيه

- بنك مصر:
 - شراء: 47.34 جنيه
 - بيع: 47.44 جنيه

- البنك التجاري الدولي (CIB):
 - شراء: 47.37 جنيه
 - بيع: 47.47 جنيه

- بنك الإسكندرية:
 - شراء: 47.37 جنيه
 - بيع: 47.47 جنيه

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