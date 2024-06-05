استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في بداية تعاملات اليوم، بعد ارتفاعه أمس.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

أسعار الدولار اليوم

- بنك قناة السويس:

- شراء: 47.40 جنيه

- بيع: 47.50 جنيه

- بنك المصرف المتحد:

- شراء: 47.37 جنيه

- بيع: 47.47 جنيه

- البنك الأهلي المصري:

- شراء: 47.37 جنيه

- بيع: 47.47 جنيه

- بنك مصر:

- شراء: 47.34 جنيه

- بيع: 47.44 جنيه

- البنك التجاري الدولي (CIB):

- شراء: 47.37 جنيه

- بيع: 47.47 جنيه

- بنك الإسكندرية:

- شراء: 47.37 جنيه

- بيع: 47.47 جنيه