استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في بداية تعاملات اليوم، بعد ارتفاعه أمس.
وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة.
أسعار الدولار اليوم
- بنك قناة السويس:
- شراء: 47.40 جنيه
- بيع: 47.50 جنيه
- بنك المصرف المتحد:
- شراء: 47.37 جنيه
- بيع: 47.47 جنيه
- البنك الأهلي المصري:
- شراء: 47.37 جنيه
- بيع: 47.47 جنيه
- بنك مصر:
- شراء: 47.34 جنيه
- بيع: 47.44 جنيه
- البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 47.37 جنيه
- بيع: 47.47 جنيه
- بنك الإسكندرية:
- شراء: 47.37 جنيه
- بيع: 47.47 جنيه