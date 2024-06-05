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استقرار أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي الأربعاء 5 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

بدأ سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 تعاملاته على استقرار لليوم الرابع على التوالي، بعد تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات في سعر جرام الذهب وفقًا لتحديثات شعبة الذهب. 

في بورصة الذهب العالمية، سجلت الأونصة 3222 دولار.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: استقر عند 3548 جنيهًا للبيع.
- عيار 21: استقر عند 3105 جنيهات للبيع.
- عيار 18: استقر عند 2661 جنيهًا للبيع.
- الجنيه الذهب: استقر عند 24840 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر، وتضاف المصنعية على سعر الجرام، وهي كالتالي:

- عيار 24 بعد إضافة المصنعية: 3648 جنيهًا.
- عيار 21 بعد إضافة المصنعية: 3205 جنيهات.
- عيار 18 بعد إضافة المصنعية: 2761 جنيهًا.
- الجنيه الذهب بعد إضافة المصنعية: 24940 جنيهًا.

 

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