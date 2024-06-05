قائمة أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024

مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، يتزايد اهتمام الكثيرين بمعرفة قائمة أسعار الأضاحي، والتي تعتبر من الموضوعات المهمة في هذه الفترة.

وقد أعلنت وزارة الزراعة عن طرح الأضاحي بأسعار منخفضة تصل إلى 30% للمقبلين على شراء الأضاحي مثل العجول والخرفان.

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي



يرتبط سعر الأضاحي والماشية بشكل عام بعدة عوامل، أبرزها أسعار الأعلاف، فعندما ترتفع أسعار الأعلاف، تزداد أسعار الأضاحي، والعكس صحيح.

أسعار الأضاحي اليوم

أسعار العجول



- كيلو العجول البقري القائم (الكبير): 175 جنيهًا.

- كيلو العجول البقري القائم (الصغير): 185 جنيهًا.

- كيلو الجاموس الصغير القائم: 160 جنيهًا.

- كيلو الجاموس الكبير القائم: 165 جنيهًا.

أسعار الخرفان



- كيلو الخروف البلدي: بين 160 و220 جنيهًا.

- سعر الخروف البلدي الكلي: بين 6000 و10000 جنيه.

- كيلو الخروف البرقي القائم: بين 190 و225 جنيهًا.

أسعار البقر والجاموس



- كيلو البقر القائم (كبير السن - الإناث): 120 جنيهًا.

- كيلو البقر القائم (الصغير): بين 140 و150 جنيهًا.

- كيلو اللحم البتلو: 250 جنيهًا.