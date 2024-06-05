رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي يتفقد مشروعات مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بصحبة عدد من أعضاء مجلس النواب، الموقف التنقيذى لمشروعات الصرف الصحى، التى يتولى الجهاز تنفيذها بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات.


وتابع المهندس أحمد عبدالقادر، أعمال الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة الحوامدية، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرية المناوات – ميت قادوس، وكذا مشروعات الصرف الصحى لقرى نزلة الأشطر وزاوية أبومسلم، والتى يتم تسليمها ابتدائيا استعدادا لتشغيلها ودخولها الخدمة، من أجل توفير خدمات الصرف الصحي لأهالي تلك القرى.


كما تفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع الصرف الصحى لقرى (منيل شيحه وطموه)، حيث أصدر توجيهات مشددة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، بضرورة وضع برنامج زمنى مكثف، وزيادة معدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجارى، لتوفير خدمة الصرف الصحى لسكان تلك القرى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 

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