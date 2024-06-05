تصاعد التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة: اقتحامات وقصف متبادل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر دان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية بأكثر من 20 آلية وجرافة عسكرية.

إطلاق صواريخ من لبنان



وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مع سماع دوي انفجارات ضخمة.

عمليات سرايا القدس



جددت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" لجنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح.

واستهدفت سرايا القدس بصواريخ (107) جنود وآليات جيش الاحتلال في محيط تل زعرب، كما قصفت بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

خسائر جيش الاحتلال



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 17 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أن عدد مصابيه ارتفع إلى 3720 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب، من بينهم 1882 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.