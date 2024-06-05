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إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر بنسبة نجاح 80%

محافظات
بوابة الفجر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 80%.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح بلغت 80% لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب على نجاحهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا على أهمية زرع قيم السعي والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات وتنمية وتطوير بلادها.

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