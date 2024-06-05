الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤.. احصل علي نتيجة الصف الثالث الاعدادية محافظ الأقصر الآن

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بوابة الفجر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 80%.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن هذه النسبة تشمل نتائج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

هنأ محافظ الأقصر جميع الطلاب على نجاحهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. 

كما أكد على أهمية زرع قيم السعي والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات والمساهمة في تنمية وتطوير بلادها.

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