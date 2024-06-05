كيف تؤثر العادات الخاطئة على مستوى الكوليسترول في الدم؟

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بوابة الفجر

يعد الكوليسترول جزء أساسي من صحة القلب والأوعية الدموية، ومع تراكم الكوليسترول الضار في الجسم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية. 

من هنا، تعد الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم أمرًا حيويًا. 

وفقًا لموقع "Health Line"، نستعرض أهم العادات الصحية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار:

1. تناول السكريات بكميات كبيرة: استهلاك السكريات الصناعية في الطعام والمشروبات يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم. من الأفضل تجنب تناول السكريات الزائدة والاعتماد على خيارات أكثر صحة.

2. قلة ممارسة الرياضة والحياة الجلوسية: عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول الضار. من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

3. التدخين وتناول الكحول: هذه العادات تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتزيد من خطر الأمراض القلبية. من الضروري الامتناع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول لتحسين صحة القلب.

4. قلة النوم: عدم الحصول على كمية كافية من النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم. يُنصح بالحصول على ساعات نوم كافية لدعم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول.

باتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن هذه العادات الخاطئة، يمكن تقليل مستويات الكوليسترول الضار والمساهمة في الحفاظ على صحة قلبية جيدة.

الجبن الكوليسترول
Elfagr.org

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