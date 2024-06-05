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عاجل:- إعلان نتائج امتحان شهادة إتمام الدراسة بالأقصر للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بنسبة نجاح 80%

محافظات
بوابة الفجر

صادق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، على نتائج امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح وصلت إلى 80% لامتحان شهادة إتمام الدراسة للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي 2023/2024.

هنأ محافظ الأقصر جميع الطلاب على نجاحهم، معبرًا عن تمنياته لهم بالاستمرار في النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية. 

كما أكد على أهمية زرع قيم السعي والاجتهاد في نفوس الطلاب منذ الصغر، لضمان تنشئة أجيال ملتزمة قادرة على تحمل المسؤوليات والمساهمة في تطوير وتقدم الوطن.

نتيجة نتيجة الاقصر
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