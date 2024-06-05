نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 85.83%

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83،817 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83،214 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71،422 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 85.83%.

وأضاف أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87%، وإدارة المنشاة في المركز الثالث بنسبة نجاح 84.42%.

ووجه اللواء طارق الفقي بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح.

كما أعرب عن شكره لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم على مجهوداتهم، وقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.