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الآن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2024 (رابط مباشر)

منوعات
بوابة الفجر

 

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 للشهادة الإعدادية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 83،817 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83،214 طالبًا وطالبة. 

وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 71،422 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83%.

وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87%، وإدارة المنشاة في المركز الثالث بنسبة نجاح 84.42%.

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