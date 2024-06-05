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السفير الصيني: السيسي والرئيس الصيني التقوا أحد عشر مرة من أجل تعزيز التنمية والعلاقات بين البلدين

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال السفير الصيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، التقوا أحد عشر مرة من أجل تعزيز التنمية والعلاقات بين البلدين.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لسفارة الصين حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وقام الرئيس السيسي بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.
 

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