سلطان الجابر: صندوق ألتيرا يهدف لجمع 250 مليار دولار في 6 سنوات

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس كوب 28، أن صندوق ألتيرا المناخي يهدف إلى جمع وتحفيز ما يصل إلى 250 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الست المقبلة؛ لدعم الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، مؤكدًا ضرورة اتباع هذا النموذج لتوفير التمويل على نطاق واسع.

وكان قد أُطلق صندوق ألتيرا برأس مال 30 مليار دولار خلال مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات، لتحفيز الاستثمارات المناخية على نطاق واسع، وتوفيرها للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ

وأشار الدكتور الجابر في كلمته الافتتاحية لفعاليات «أسبوع باكو للطاقة» الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو، إلى أن هناك ثلاثة توجهات شاملة تشكّل مستقبل العالم وهي: "تطور الذكاء الاصطناعي، والانتقال المسؤول في قطاع الطاقة، ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي".

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن "الانتقال في قطاع الطاقة يجب أن يكون منظمًا وعمليًا ومسؤولًا ومنطقيًا، وسيتحقق بسرعات مختلفة حسب تباين الأماكن والظروف، وسيتطلب حلولًا خاصة مصممة وفق احتياجات كل دولة وكل قطاع".

وأضاف "ندعو إلى تضافر الجهود لتنفيذ اتفاق الإمارات والتعاون لضمان نجاح مؤتمر كوب 29 الذي سيُعقد في باكو خلال نوفمبر القادم"، مضيفًا أن التمويل المناخي عامل تمكين أساسي لتحقيق التقدم المطلوب في العمل المناخي بالسرعة والنطاق اللازمين.

وتابع أنه يجب على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا تعزيز التعاون بينهما للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مستدام، لافتًا إلى أن قطاع النفط والغاز يقوم بدور رائد لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ.

وأكد على حرص دولة الإمارات ورئاسة كوب 28 على مواصلة دعم وتعزيز العمل المشترك مع رئاسة كوب 29 التي تتولاها جمهورية أذربيجان، كما دعا الدول كافة إلى المساهمة في إنجاح كوب 29 بناءً على مخرجات المؤتمر التي تم التوصل إليها في دبي أواخر العام الماضي.

ومن المقرر أن تنفذ الإمارات وأذربيجان ثلاثة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بالشراكة بين "مصدر"، وشركة "سوكار" بما يتماشى مع هدف اتفاق الإمارات لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وأعلنت الإمارات وأذربيجان اليوم بدء العمل في تنفيذ محطتي "بيلاسوفار" و"نيفتشالا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع "أبشيرون كاراداغ" لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تفوق 1 غيغاواط من الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات أذربيجان المتزايدة من الطاقة النظيفة.