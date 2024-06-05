عاجل:- ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.

بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم خلال الأيام القليلة الماضية، ينتظر الجميع إعلان وزارة التربية والتعليم عن النتائج بعد اعتمادها رسميًا.

الاستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في بعض المحافظات.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

بعد التأكد من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية لعام 2024، سيتمكن الطلاب من الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية.

اعتماد النتيجة

يتوقع أن يعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات المقبلة. ستكون النتيجة متاحة على البوابة الإلكترونية للمحافظة، مما يتيح للطلاب الاطلاع عليها بالاسم ورقم الجلوس.

تفاصيل الامتحانات

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 بلغ 142،713 طالبًا وطالبة، موزعين على 795 لجنة. يمكن للطلاب متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور الإعلان عن اعتماد النتيجة.

كيفية الحصول على النتيجة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية لعام 2024، يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

بعد إعلان الوزارة والمحافظة عن اعتماد النتيجة وظهورها على الموقع، يتم تسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس، ثم الانتظار قليلًا حتى ظهور المجموع الكلي.

يمكن الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للوزارة من [هنا](https://www.moed.gov.eg) للحصول على النتيجة فور ظهورها.