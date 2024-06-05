حالة الطقس اليوم: تحذيرات من موجة حارة شديدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث تتأثر البلاد بذروة الموجة الحارة، مما يؤدي إلى تسجيل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء.

توقعات درجات الحرارة

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 40 درجة مئوية، وترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتسجل 45 درجة مئوية.

تظهر خرائط الطقس اختفاء السحب، مما يسمح لأشعة الشمس بالتساطع طوال ساعات النهار.

نصائح الأرصاد الجوية

شددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديثات النشرة الجوية لمتابعة حالة الطقس.

- تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، بينما يميل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى 38 درجة نهارًا، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتسجل 40 درجة مئوية.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع أمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

- البحر الأحمر: تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.