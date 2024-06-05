رابط رسمي.. اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ٢٠٢٤

محافظات
بوابة الفجر

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، حيث تقدم لآداء الامتحان ( 142770 ) طالب وطالبة حضر منهم 141791.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15% حيث تقدم لآداء الامتحان 1156 طالب وطالبة حضر منهم 1089.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93%، حيث تقدم لآداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100% حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبه.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

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