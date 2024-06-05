عاجل:- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج 2024: نسبة نجاح مرتفعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 منذ قليل، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس.

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 92.96%.

تفاصيل النتيجة

تتكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من مجموع كلي قدره 280 درجة، موزعة على الترم الأول والترم الثاني بواقع 140 درجة لكل ترم، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على النتيجة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2024 من خلال الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

توزيع درجات المواد الأساسية

جاءت تقسيمة درجات المواد الأساسية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج للترم الثاني كالتالي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة العلوم: 20 درجة من أصل 140 درجة.