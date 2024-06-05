وزير التجارة والصناعة يتوجه لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بالدورة الـ27 لمنتدى سان بطرسبرج

توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

وقال الوزير ان مصر تحرص دائمًا على المشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي كونه من أهم المؤتمرات الدولية الاقتصادية وفرصة جيدة للالتقاء بكبار المسئولين ورؤساء كبريات الهيئات والشركات من الدول المشاركة بالمنتدى.

وأشار سمير إلى إلى ان مصر وروسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، مشيرا إلى ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين حققت زيادة ملموسة خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 5 مليار دولار و159 مليون دولار مقابل 4 مليار و896 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع نحو 5.3%.

هذا ومن المتوقع أن يعقد الوزير خلال مشاركته بالمنتدى عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات المشاركين بالمنتدى لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.