عاجل:- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2024

محافظات
بوابة الفجر

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط إعلان نتائجهم للعام 2024، وذلك بعد إعلان عدد من المديريات التعليمية عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بأرقام الجلوس والأسماء. 

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا من المحافظ.

تفاصيل النتيجة

تتكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2024 من مجموع كلي قدره 280 درجة، موزعة على الترم الأول والترم الثاني بواقع 140 درجة لكل ترم، حسبما حددت وزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على النتيجة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2024 من خلال الرابط المخصص على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

توزيع درجات المواد الأساسية

جاء تقسيم درجات المواد الأساسية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط للترم الثاني كالتالي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة من أصل 140 درجة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة من أصل 140 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة من أصل 140 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة من أصل 140 درجة.
- مادة العلوم: 20 درجة من أصل 140 درجة.

 

نتيجة نتيجة اعدادية اسيوط نتيجة الشهاده الاعدادية نتي الشهادة الاعدادية اسيوط نتيجة محافظة أسيوط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة أسيوط عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

عاجل - مباشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة أسيوط

RESULT PDF.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية مباشـــر Online بـ الاسم أو رقم الجلوس

"عاجل" نعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2024 عبر بوابة الفجر

ظهرت NOW حصريا نتيجة الشهادة الإعدادية بـ رقم الجلوس 2024 محافظة الشرقية.. من هـنـــا نتيجتك Nategtak Online

عاجل:- تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة

رسميا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 sharkia.gov.eg محافظة الشرقية.. اعرف نتيجتك بـ الاسم الآن

عاجل - محافظ أسيوط، يهنَّئ أوائل ناجحي الشهادة الإعدادية 2024.. و51%نسبة نجاح طلاب المنازل والوافدين