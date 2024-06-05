عاجل:- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2024

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط إعلان نتائجهم للعام 2024، وذلك بعد إعلان عدد من المديريات التعليمية عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بأرقام الجلوس والأسماء.

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا من المحافظ.

تفاصيل النتيجة

تتكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2024 من مجموع كلي قدره 280 درجة، موزعة على الترم الأول والترم الثاني بواقع 140 درجة لكل ترم، حسبما حددت وزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على النتيجة

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2024 من خلال الرابط المخصص على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

توزيع درجات المواد الأساسية

جاء تقسيم درجات المواد الأساسية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط للترم الثاني كالتالي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة من أصل 140 درجة.

- مادة العلوم: 20 درجة من أصل 140 درجة.