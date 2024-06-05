عاجل:- اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76.19%

محافظات
بوابة الفجر

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح بلغت 76.19% للطلاب النظاميين، و51.2% لطلاب المنازل والوافدين، كما تم اعتماد نسبة النجاح للإعدادية المهنية.

هنأ اللواء عصام سعد الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام، متمنيًا لهم التوفيق في مراحلهم الدراسية القادمة، كما هنأ أولياء الأمور على نجاح أبنائهم.

أوضح محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم توزيع النتيجة على المدارس اليوم الأربعاء، وستكون متاحة في جميع مدارس المحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ.

 يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أو من خلال رقم الجلوس أو اسم الطالب في المدرسة التابع لها.

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