أعرب رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، خلدون المبارك، عن توقعاته بإيجاد "الحل الصحيح" فيما يتعلق بمستقبل بيب غوارديولا، المدير الفني، ولكنه لم يعط أي إشارة إلى ماهية ذلك الحل.

خلدون المبارك: مصير غوارديولا مع مانشستر سيتي نحدده سويًا

وألمح غوارديولا، الذي يمتد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2025، أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع النادي، وذلك بعد أن قاد الفريق لتتويج بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه طوال مسيرة غوارديولا التدريبية، يفضل المدرب الإسباني التوقيع على عقود قصيرة المدة وفي السابق دخل المراحل الأخيرة من عقوده قبل أن يوقع على عقود استمراره.

لذلك يظل الوضع فيما بعد الموسم المقبل غير واضح.

وخلال حديثه في مراجعة نهاية الموسم، قال خلدون لقنوات النادي الإعلامية: "مع غوارديولا، أجرينا هذه المحادثة عدة مرات من قبل على مدار سنوات عقده".

وأضاف: "غوارديولا كان ملتزمًا بشكل دائم لهذا النادي، وملتزم بكل عقد وقعه عليه معنا".

وأكد: "القرار بشأن مستقبله دائمًا ما يكون قرارًا نتخذه سويًا، ولا يوجد لدي شك في أننا، مثلما نفعل دائمًا، سنجد الحل الصحيح الذي يناسب غوارديولا ويكون فى صالحنا".

ومنذ توليه تدريب الفريق في 2016، توج غوارديولا بستة ألقاب للدوري الإنجليزي في آخر سبع سنوات بالإضافة للقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب لكأس رابطة الدوري.

وقال خلدون: "من الصعب وصف ما حققه بيب لهذه المنظومة، لهذا النادي، بالكلمات".

وأضاف: "يمكنك أن تنظر للأرقام القياسية لأجل التاريخ، وهناك أعتقد أنه حقق تقريبًا كل رقم قياسي في السجل".

وأردف: "هذه أرقام قياسية أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تحطيمها فى المستقبل، بداية من التتويج بستة ألقاب للدوري من آخر سبع ألقاب، وللفوز بأربعة ألقاب متتالية، ولعدد الانتصارات. يستمر في تسجيل الأرقام القياسية ".

وأضاف: "ولكن أيضًا إلى جانب هذا، أعتقد أن تأثيره كان متواجدًا على كرة القدم. تغيرت كرة القدم الإنجليزية مع تطور نوع كرة القدم التي جلبها غوارديولا بالدوري".

