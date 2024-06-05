"يورو 2024".. شتيجن ينتقد قرار ناجلسمان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصف حارس مرمى نادي برشلونة والمنتخب الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، القرار المتوقع لعدم الاعتماد عليه أساسيًا في بطولة "يورو 2024" المقبلة تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان، بأنه "مخيب للآمال".

"يورو 2024".. شتيغن ينتقد قرار ناغلسمان

وقال الحارس في تصريحات من معسكر "الماكينات" الألمانية بمدينة هرتسوغن آوراخ، بعد يوم واحد من مواجهة أوكرانيا وديًا: "إنه موقف ليس لطيفًا، ولكن يجب عليه تقبله بالرغم من أنه لا يتفق معه، وذلك لأنه في نهاية اليوم تكون لديك مسؤوليات مع بقية المجموعة ويجب عليك المساعدة بكل ما هو ممكن".
وأضاف تير شتيغن: "لقد أخبر المدرب الوطني أن الرياضة شيء، والجانب الإنساني شيء آخر، أريد أن يثق بي الجميع".

وفي الوقت نفسه، أكد حارس الفريق الكتالوني: "أن موقفه هذا ليس لديه أي علاقة، بزميله مانويل نوير، الحارس الأساسي، وأنه على المستوى الشخصي أيضًا ليس له علاقة، نحن نحظى بعلاقة جيدة".
من جانبه، أوضح نوير: "أن هذه مشكلة معروفة جيدًا في مركز حراسة المرمى، وذلك لأنه من المستحيل أن يشرك المدرب حارسي مرمى وأن القرار دائما ما يكون صعبًا".

 

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