رسميًا.. كونتي مديرًا فنيًا لنابولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نابولي، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، مدربًا جديدًا للفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

نابولي يعلن تعيين كونتي مدربًا جديدًا للفريق

وقال أنطونيو كونتي في أول تصريح له بعد توقيعه مع بطل الدوري الإيطالي 3 مرات: نابولي من الأندية ذات الأهمية العالمية، أنا سعيد ومتحمس جدًا لفكرة الجلوس في مقعد المدير الفني للفريق، يمكنني أن أعد بشيء واحد بالتأكيد، سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي".

وصرّح رئيس النادي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس: "أنا فخور جدًا بأن المدرب الجديد لنابولي هو أنطونيو كونتي، مدرب من الطراز الرفيع وقائد، وأنا على يقين بأنه سيقود عملية إعادة البناء الضرورية للفريق، اليوم نفتح فصلًا جديدًا مهمًا في تاريخ نابولي".

ويتمتع المدرب (54 عامًا) بخبرة واسعة في الدوري الإيطالي، إذ حصل على 4 ألقاب في المسابقة مع إنتر ميلان ويوفنتوس إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
وتولى تدريب نابولي 3 مدربين الموسم الماضي بعد رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي، ثم توليه تدريب إيطاليا، وتم استبداله برودي غارسيا الذي أقيل بعد 4 أشهر من الموسم.
وعاد المدرب السابق والتر ماتساري لمحاولة تصحيح الأمور، لكنه لم يترك أي بصمة قبل الرحيل بعد 3 أشهر مع تعيين مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالتسونا بشكل مؤقت لقيادة الفريق خلال الموسم.

 

نابولي المدرب الإيطالي انطونيو كونتي نابولي يعلن تعيين كونتي مدربا جديدا للفريق الدورى الايطالى

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