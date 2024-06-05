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ساوثجيت يطالب بتجهيز هاري كين قبل يورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إن إيفان توني مهاجم برنتفورد سيحصل على بعض دقائق اللعب في المباراة الودية أمام أيسلندا، بعد غد الجمعة، لكن تجهيز القائد هاري كين "بشكل صحيح" قبل "يورو 2024" يكتسب أولوية.

ساوثجيت يطالب بتجهيز هاري كين قبل يورو 2024

وعانى مهاجم بايرن ميونيخ، كين، من إصابة في الظهر قرب نهاية الموسم، ولعب فقط آخر 30 دقيقة من المباراة التي فازت فيها إنجلترا 3-0 على البوسنة والهرسك، الإثنين الماضي، وسجل الهدف الثالث من مسافة قريبة.
وقال ساوثغيت الذي سيتعين عليه تقليص فريقه إلى 26 لاعبًا بحلول يوم الجمعة: "سيشارك توني في مباراة الجمعة لكن يجب أن أتعامل مع هاري كين بشكل صحيح، في بعض الأحيان نواجه صعوبات لتحقيق الأولويات بين ما هو مطلوب وما ترغب في رؤيته في نهاية المطاف في الفريق، الأمر بهذه البساطة".

وقال ساوثغيت: "إن مباراة الجمعة على ملعب ويمبلي، تكتسب أهمية إضافية لأنها الاستعداد الأخير لبطولة أوروبا 2024، في ألمانيا".
وأضاف: "نريد البناء على أداء (يوم الاثنين) فهي مباراة مهمة للاعبين على المستوى البدني، حتى بالنسبة للاعبين الذين خاضوا الكثير من مباريات كرة القدم، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى الحفاظ على إيقاع المباريات.. يوم الجمعة سيكون تدريبًا مهمًا للفريق".
وتستهل إنجلترا مشوارها في البطولة يوم 16 يونيو (حزيران) بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة.

 

هاري كين إنجلترا اليورو إيفان توني توني

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