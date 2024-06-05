فالكاو.. ريال مدريد يقرب مبابي من الكرة الذهبية اكثر

قال المهاجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو، إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "أقرب إلى الكرة الذهبية" بانتقاله الآن إلى صفوف ريال مدريد.

ريال مدريد يقرب مبابي من الكرة الذهبية اكثر

وقال المهاجم صاحب الـ38 عامًا خلال حدث نظمته شركة نايكي للملابس الرياضية في بوغوتا: "بالتأكيد بوجوده هناك سيكون أقرب للفوز بالكرة الذهبية والتي تمنح لأفضل لاعبي العالم".

وشدد فالكاو، الذي لعب مع مبابي في صفوف موناكو، على أن الجميع "يعرف إمكانيات كيليان" وأن "المشكلة" بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي ستكون "أين يضعه في الملعب".

وأضاف: "المشكلة تكمن في المدرب، من الواضح أن الفريق فاز بكل شيء هذا الموسم، ومع وصوله سيهيمنون بالتأكيد أكثر، إذا كان كل شيء منظمًا ومتناغمًا، فسوف يهيمنون أكثر، وسيكون الأمر أكثر صعوبة على دفاعات الخصوم".

وذكر "النمر": "أن المهاجم الفرنسي لديه كل القدرة على النجاح، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد معه، فهو يحقق أحلامه".

وأشار الكولومبي، الذي لعب أيضًا مع أتلتيكو مدريد وريفر بليت إلى أنه عندما لعب مع مبابي، الذي يعتبره معلمًا، "كان صغيرًا للغاية" لكن "الفارق الذي أحدثه" كان رائعًا.

