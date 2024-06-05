الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب الإمارات، غدًا الخميس، مع نظيره النيبالي ضمن منافسات الجولة الخامسة، لحساب المجموعة الثامنة، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة

تقام المباراة على إستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، الملعب الاعتباري للمنتخب النيبالي، علما بأن "الأبيض" كان قد فاز في مباراة الذهاب 4-0 بدبي.
ويستضيف منتخب الإمارات في الجولة المقبلة نظيره البحريني على إستاد زعبيل بدبي يوم 11 يونيو (حزيران) الجاري.
وحسم منتخب الإمارات تأهله إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية 2027، وإلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، من 4 مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين، و3 نقاط لليمن، ولا نقاط للنيبال.
ويتأهل إلى المرحلة الثالثة، 18 منتخبًا يمثلون أول وثاني المجموعات التسع المشاركين في المرحلة الثانية، سيتم توزيعهم على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.
واختار البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات الوطني 25 لاعبًا لخوض هذه المباراة، التي تقام قبل 5 أيام من مواجهة منتخب البحرين في الجولة الأخيرة لهذه المرحلة من التصفيات.

الإمارات نيبال الامارات ونيبال كأس العالم كأس آسيا

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