تشابي ألونسو: يجب أن اتعلم من خسارة نهائي اليوروباليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم عن رغبته فى أن يتعلم من خسارة نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق أتالانتا الإيطالي.

يجب أن اتعلم من خسارة نهائي اليوروباليج

وقال ألونسو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن":"لدي حدس قوي أن هذه المباراة ستجعلني مدربًا أفضل مما كنت سأصبح عليه لو كنا فزنا بالثلاثية. مباريات مثل هذه لا تنسى، ويمكنك الاستفادة منها في المستقبل".

وخسر ليفركوزن، الذي لم يكن لديه أي منافس في ألمانيا في الموسم الماضي، نهائي الدوري الأوروبي 0-3 أمام أتالانتا ولم تكن لديه أي فرصة في هذه المباراة. وكانت هذه هي الهزيمة الوحيدة للفريق في الموسم الماضي.
وأضاف ألونسو: "التعامل مع الخسارة جزء من وظيفتنا. هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة".
وفي ضوء مشاركة فريقه في نهائي الدوري الأوروبي، ومشاركة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال، يأمل ألونسو أن ينظر للدوري الألماني بشكل أكثر إيجابية في الخارج.
وذكر ألونسو: "لكي ترى كل أوروبا، أو حتى العالم كله مدى قوة الفرق، ومدى مهارات وإجادة اللاعبين، هذا مهم للغاية".

 

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