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عاجل.. تأجيل كأس الأمم الأفريقية في المغرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 6 أشهر، لتنطلق في بداية عام 2026.

تأجيل كأس الأمم الأفريقية في المغرب

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في المغرب في يونيو (حزيران) 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقًا وستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 13 يوليو (تموز) المقبلين.
وسيكون لإفريقيا 4 أندية في كأس العالم للأندية ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في كأس الأمم.
وتلقى "كاف" عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين، لكنه فشل في تقديم حل حتى أبلغ سكرتيره العام، فيرون موسينغو أومبا، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): بأن نهائيات كأس الأمم ستقام في أوائل عام 2026.

وستكون هذه ضربة للمغرب، الذي يأمل في استغلال البطولة الصيفية لتسليط الضوء على صناعة السياحة المزدهرة وإثبات قدرته على تنظيم بطولة كبرى قبل كأس العالم 2030 التي تستضيفها المملكة المغربية بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.
وقال موسينغو أومبا: "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بالكامل ثم يسافرون لأمريكا للعب ويعودون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟، جدول المباريات كابوس للجميع".
وتعرض "كاف" لانتقادات أيضًا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات هذا العام، والتي تقام أيضًا في المغرب.
وتوجد أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي أقيمت نسخته الافتتاحية العام الماضي.

وخاضت 8 أندية مختارة بطولة خاصة للحصول على جوائز مالية قياسية في بطولة بنظام خروج المغلوب امتدت شهرين.
ووعد رئيس "كاف" باتريس موتسيبي، "أن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريقًا"، لكن "كاف" أعلن أمس الثلاثاء، "أن مراحل المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل ستقام في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) وهي ذاتها المواعيد التي اعتمدها الدوري الأفريقي العام الماضي.

 

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