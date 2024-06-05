المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس

بوابة الفجر

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ (الخميس) التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1445.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 182 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 9 / 5 / 2024م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 / 11 / 1445هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 6 / 6 / 2024م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قرار المحكمة المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة شهر ذي القعدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل |استقالة مسؤول كبير بوازة التموين تكشف ملامح الوزير الجديد

مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026

شاهد مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر مجانا.. مباراة تونس وغينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم 2026

شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

جاري الآن: يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

شاهد بالبث المباشر جنوب السودان اليوم.. مشاهدة جنوب السودان × توجو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026