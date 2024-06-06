ستظلين أمامي دائما..محمد صبحي عن الفنانة الراحلة سعاد نصر

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

تحدث الفنان محمد صبحي عن الفنانة الراحلة سعاد نصر، في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيرا أنه حزين على فراقها.

نشر "صبحي" صورة للفنانة الراحلة ،وأرفق بها تعليق قائلا:" ستظلين أمامي دائما.. ستظلين في القلب تلميذة وصديقة وفنانة استثنائية لم يشغل مكانك أحد، دلال في سنبل وحورية في الهمجي وصابرين في فيلم هنا القاهرة والأهم مايسة رمز للأم العظيمة.. كم أنا فخور بك وموجوع لفراقك".

أعمال جمعت بين محمد صبحي وسعاد نصر

شارك الفنان محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر في عدة أعمال فنية ناجحة أبرزها: مسلسل "رحلة المليون" ومسلسل "يوميات ونيس"، وفيلم "هنا القاهرة"، ومسرحية "الهمجي"، وغيرها.

وفاة سعاد نصر

يذكر أن الفنانة سعاد نصر قد رحلت عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2007  عن عمر ناهز الـ 54 سنة، إذ فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، رحلت وتركت خلفها الكثير من الأعكال الفنية الناجحة، والخالدة في أذهان كثير من جمهورها ومحبيها.

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