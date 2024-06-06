حاتم صلاح يوجه رسالة لـ أحمد فهمي.. تفاصيل

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

وجه الفنان حاتم صلاح رسالة للفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد مشاركته في فيلمه الجديد "عصابة المكس"، المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

رسالة حاتم صلاح لـ أحمد فهمي

نشر "صلاح" صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي من كواليس فيلم "عصابة المكس"، وعلق عليها قائلا:" استنوا عصابة المكس في العيد، شكرا النجم الكبير احمد فهمي انك خلتني واحد من العصابة فبقيت واحد من العيلة، يارب التوفيق والنجاح والقبول يبقي من نصيبنا ونبقي سبب من اسباب ابتسامتكوا في العيد".

أبطال صناع فيلم "عصابة المكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" بجانب الفنان أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

آخر أعمال حاتم صلاح

يذكر أن آخرأعمال الفنان حاتم صلاح الفنية، هو مسلسل "على باب العمارة"، الذي تم عرضه في أكتوبر الماضي، على منصة "watch it."، وحقق العمل نجاحا كبيرا ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "على باب العمارة"

شارك في بطولة مسلسل "على باب العمارة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

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