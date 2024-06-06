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مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "watch It”

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

تصدر مسلسل "دواعي السفر" بطولة الفنان أمير عيد، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "wathc it”، وذلك بسبب انجذاب عدد كبير من المشاهدين له بعد عرض أولى حلقاته في منتصف شهر مايو الماضي.

أبطال وصناع مسلسل "دواعي السفر"

شارك في بطولة مسلسل "دواعي السفر" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أمير عيد،كامل الباشا، جلا هشام، نادين، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، آية هشام، دينا وائل، ومن إخراج وتأليف محمد ناير.

أحداث مسلسل "دواعي السفر"

تدور أحداث المسلسل حول  إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وتتوالى الأحداث،والمسلسل مكون 10 حلقات.

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